Magnussen toont begrip voor 'wanhopige' De Vries

Nyck de Vries kende een redelijk raceweekend in Oostenrijk. In de race kon hij redelijk meekomen met zijn concurrenten, maar werd hij bestraft voor het van de baan duwen van Kevin Magnussen en voor het overschrijden van track limits. Magnussen begrijpt de huidige racestijl van De Vries, hij stelt dat de Nederlander wanhopig probeert zijn toekomst veilig te stellen.

Het is geen geheim dat De Vries onder grote druk staat bij het team van AlphaTauri. Hij heeft dit seizoen nog geen WK-punten gescoord en zijn resultaten vallen vooralsnog flink tegen. De Vries gaf zelf aan dat hij op de Red Bull Ring optimaal presteerde en dat er niet veel meer inzat. Zijn momentje met Magnussen was opvallend, De Vries gaf de Deen geen ruimte waardoor hij door de grindbak schoot.

Haas-coureur Magnussen toonde achteraf begrip voor de actie van zijn Nederlandse AlphaTauri-concurrent. De Deen kende een zware race en sprak zich uit bij de internationale media: "Hij duwde mij gewoon van de baan. Ik denk dat Nyck momenteel wanhopig voor zijn toekomst aan het racen is. Er is niet veel meer dat ik over dat moment kan zeggen. Hij heeft een straf ontvangen en het is wat het is."