Ferrari-kopstuk steunt prioriteiten Vasseur

Het team van Ferrari kende in Oostenrijk een positief raceweekend. De Italiaanse renstal was best of the rest en kon kortstondig vechten met Red Bull Racing. De coureurs hopen daarnaast op snelle gesprekken over een nieuw contract, maar John Elkann zien andere prioriteiten en steunt teambaas Frédéric Vasseur.

Ferrari begon op een zeer lastige wijze aan het huidige Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal moest zich naar voren vechten en introduceerde in de afgelopen weken grote updates. Terwijl coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz aangaven graag te willen praten over contractverlenging, had teambaas Frédéric Vasseur een andere keus gemaakt. De Fransman gaf aan dat het verbeteren van de huidige auto en het verkleinen van het gat met Red Bull momenteel de topprioriteiten zijn.

Stap voor stap

Ferrari-kopstuk John Elkann is het eens met de uitspraken van Vasseur. Elkann, één van de belangrijkste bestuurders van Ferrari, was in gesprek met Sky Italia trots op het resultaat in Oostenrijk: "We zijn allemaal heel erg blij dat Ferrari met Red Bull kon vechten op een lastig circuit. De kwaliteiten van onze coureurs en de progressie van de auto zijn heel positief. Die progressie is het allerbelangrijkste, maar we bekijken het stap voor stap."

Focus

Elkann geeft dan ook aan dat Vasseur gelijk heeft. De in New York geboren Italiaanse bestuurder is van mening dat Sainz en Leclerc nog eventjes moeten wachten op gesprekken over een nieuw contract. Elkann is daar nogal duidelijk over: "We moeten ons nu eerst focussen op andere prioriteiten. Nu moeten we eerst van dit moment gaan genieten, dit is mede mogelijk gemaakt door het talent van onze coureurs."