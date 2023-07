Verstappen 'genoot' van artikelen over krimpende voorsprong

Max Verstappen won afgelopen weekend de Oostenrijkse Grand Prix met speels gemak. De Nederlander won op zaterdag de Sprint met een voorsprong van ruim twintig seconden en kon het zich in de race veroorloven om in de laatste ronde nog een extra pitstop te maken. Na afloop gaf Verstappen aan dat hij had genoten van de verhalen over de beweringen dat zijn voorsprong was gekrompen.

Verstappen heeft al vrijwel het gehele seizoen een reusachtige voorsprong op de concurrentie. De Nederlander heeft dit seizoen alle meerdere races met speels gemak op zijn naam geschreven. In de afgelopen weken lieten kenners en andere teams weten dat het gat snel zou gaan krimpen. Men dacht dat het veel spannender zou gaan worden, maar in Oostenrijk was dit overduidelijk niet het geval.

Verstappen had de verhalen ook gelezen. De regerend wereldkampioen kon daar wel om lachen. Verstappen werd geconfronteerd met het feit dat het gat nog niet is gekrompen. In gesprek met RaceFans kon hij daar wel om lachen: "Exact! Ik heb trouwens wel genoten van alle artikelen over dit onderwerp. Soms werkt alles beter en soms is dat niet het geval. Voor mijn gevoel was Montreal niet zo'n fantastische race van ons. Ik denk dat we het hier heel goed hebben gedaan en het gat is natuurlijk wel iets groter."