Verstappen koos zelf voor snelste ronde-poging: "Ik bleef er op hameren"

Max Verstappen ging dit weekend in Oostenrijk vrolijk verder met winnen. Hij beleefde een oppermachtig weekend waarin hij in vrijwel alle sessies de snelste coureur op de baan was. Na zijn zege stelde Verstappen dat hij probeerde om zoveel mogelijk zijn eigen race te rijden na de eerste ronde.

Verstappen startte de race op de Oostenrijkse Red Bull Ring op de pole position en gaf die leidende positie bij de start niet weg. Charles Leclerc probeerde een aanval te openen, maar dit mislukte. De Monegask en zijn teamgenoot Carlos Sainz passeerden Verstappen wel na diens pitstop, maar de Nederlander had de leiding al snel weer in handen en reed simpel weg.

Openingsronde

Na afloop liet Verstappen weten wat het belangrijkste moment was van zijn Grand Prix. De Red Bull-coureur wees in gesprek met Viaplay naar de openingsfase: "Het belangrijkste voor mij was de eerste ronde, om daar eerste te blijven en ik denk dat dit wel goed gelukt was. Daarna konden we onze eigen wedstrijd rijden. De auto was ten opzichte van de rest best goed op de ban en we hadden ook een iets andere strategie dan de andere teams. Wat wij deden was prima, eigenlijk ging het zoals we het van tevoren hadden opgeschreven."

Snelste ronde

Verstappen dook in de 70ste ronde ook nog eventjes de pitlane in om te wisselen naar de zachte banden. Dit had een simpele reden: hij wilde ook nog eventjes het puntje voor de snelste ronde pakken. Dit plannetje slaagde en Verstappen gaf aan dat hij zijn team even moest overtuigen: "Ze wilden eerst dat ik mijn banden wat zou koelen, maar ik vond dat geen logische strategie. Ik bleef er gewoon op hameren dat we naar binnen moesten gaan."