Leclerc probeerde Verstappen achter zich te houden: "Niet goed genoeg"

Charles Leclerc reed een sterke Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. De Monegaskische Ferrari-coureur kon in de openingsfase van de race de degens kruisen met Max Verstappen, maar kwam uiteindelijk toch met een flinke achterstand op de Nederlander over de streep. Desalniettemin was hij tevreden.

Leclerc had een enorm lastige zaterdag en wilde vandaag sportieve revanche nemen op de Oostenrijkse baan in Spielberg. Hij startte de race op de tweede plaats en kwam na een aantal sterke duels ook op die positie over de streep. Hij reed zelfs eventjes aan de leiding en dat stemde hem ook tevreden.

Na afloop van de race meldde de Monegaskische coureur zich bij het podium. Na een hug van Verstappen en Sergio Perez sprak hij met interviewer van dienst David Coulthard: "Ik denk dat wij vandaag en op vrijdag het maximale hebben laten zien. Alleen gisteren kon ik echt niet meekomen. Het is heel fijn om weer op het podium te staan. De updates zorgden ervoor dat ik mij in deze omstandigheden veel beter voelde en dat is goed nieuws voor de nabije toekomst."

Leclerc reed halverwege de race ook nog eventjes aan de leiding. De Monegask kreeg de positie in zijn schoot geworpen na de pitstop van Verstappen en probeerde de Nederlander achter zich te houden: "We hadden het lastig in de dirty air en ik probeerde mijn track position vast te houden. We wisten dat het lastig zou worden om Max achter ons te houden gezien de pace die hij had. Ik deed mijn beste, maar het was niet goed genoeg. Het was wel goed genoeg om weer op het podium te komen."