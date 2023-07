Marko hoopt dat stewards coulanter zullen zijn met track limits

Max Verstappen geldt als de grote favoriet voor de zege in de Oostenrijkse Grand Prix van vandaag. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur start de race vanaf de pole position en liet in de Sprint al zien tot wat hij in staat is. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is positief, maar hij hoopt wel dat de stewards iets coulanter zullen zijn met de track limits.

Al het hele weekend vormen de track limits een extra hindernis voor de coureurs. Tientallen rondetijden werden verwijderd omdat de coureurs met alle vier de vielen over de witte lijnen reden. Het zorgde ervoor dat coureurs afvielen in de kwalificatie en de Sprint Shootout. Veel coureurs ergerden zich dood, ook grensgevallen werden namelijk bestraft. In de race kan het veelvuldig overschrijden van de track limits ervoor zorgen dat een coureur een tijdstraf krijgt.

Brandstof

Marko maakt zich daar dus zorgen over, maar voor de rest heeft hij veel vertrouwen in een goed resultaat. Voorheen had Red Bull op de Red Bull Ring veel last van bandenslijtage, maar volgens Marko is dat nu niet het geval. Bij ORF spreekt hij zich uit: "Als we goed naar de data hebben gekeken, hebben wij meer met brandstof gereden dan Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Ze hadden de hoeveelheden aangepast voor de sprint. Als we daar naar kijken, staan we er best goed voor."

Track limits

De track limits zijn volgens Marko het grootste probleem. De Oostenrijker heeft dan ook een duidelijke boodschap voor voor de stewards: "Misschien kunnen ze iets coulanter zijn, als een soort tussenoplossing voor de korte termijn. Kijkend naar de opbouw van de baan kunnen we op korte termijn namelijk niets doen. De stewards moeten dus iets coulanter zijn en alleen straffen als iemand overdreven erg over de track limits gaat."