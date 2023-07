Wolff baalt van 'wraak' van Verstappen: "Uiteindelijk veranderde het resultaat amper"

Lewis Hamilton kende gisteren een zeer teleurstellende Sprint Shootout in Oostenrijk. De Britse Mercedes-coureur kwam niet verder dan de achttiende tijd en vocht zich in de Sprint uiteindelijk terug tot de tiende plaats. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff werd de tegenvallende Shootout veroorzaakt door een moment met Max Verstappen.

Hamilton reed een indrukwekkende inhaalrace in de Sprint, maar hij kwam net een paar plaatsen te kort om WK-punten te kunnen scoren. De Brit reageerde daar tevreden op, maar bij zijn team heerste er nog wel wat teleurstelling over de Shootout. Max Verstappen gaf in SQ1 namelijk aan dat hij kortstondig werd geblokkeerd door Hamilton. Even later vond Hamilton de Nederlander op zijn pad.

Fout

Hamilton maakte er geen groot probleem van, niet na de Shootout en ook niet na de Sprint. Mercedes-teambaas Toto Wolff besprak het moment daarna met Sky Sports: "De eerste fout kwam door ons. Uit de communicatie tussen ons en Lewis bleek dat we hem niet de juiste informatie hebben gegeven aan de kant te gaan voor Verstappen. Ik denk dat niemand iemand anders wil blokkeren, want dan krijg je namelijk een straf."

Wraak

Wolff was echter niet zo blij met de actie van Verstappen. Alhoewel Hamilton er geen groot dingetje van wilde maken, reageerde Wolff nogal gefrustreerd: "Dat moment in bocht 1 was een soort wraak van Verstappen. Hij probeerde het rondje van Lewis te verpesten. De ene actie was niet met opzet, de andere wel. Maar goed, who cares? Uiteindelijk veranderde het weinig aan het resultaat van onze race. Ik denk wel dat ze er volgende week tijdens de rijdersbriefing over gaan praten."