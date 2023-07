De Vries redelijk tevreden: "Het einde was frustrerend"

Na een tegenvallende kwalificatie in Oostenrijk, kende Nyck de Vries een aardige Sprint Shootout. De Nederlandse AlphaTauri-coureur stootte door naar het tweede gedeelte van de sessie, maar viel daar af. De Vries baalde en wees vooral naar het verkeer in de laatste bochten van de Red Bull Ring.

De Vries start de Sprint zometeen vanaf de veertiende plaats, het was een redelijke opsteker na de tegenvallende kwalificatie van gisteren. De Vries reed gisteren de langzaamste tijd en kreeg daarna veel kritiek van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Vries staat onder grote druk en er wordt zelfs getwijfeld aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. De Sprint Shootout gaf hem in ieder geval even wat lucht.

De Vries gaf na afloop van de Sprint Shootout aan dat hij op meer had gehoopt. Hij hoopte dat hij het derde gedeelte van de Shootout kon bereiken, maar dit plannetje mislukte. In gesprek met Viaplay legde De Vries uit wat er gebeurde: "Het begin van de sessie was wel competitief. We zaten er best goed bij. Het begin van SQ2 was niet slecht, maar ik verloor natuurlijk mijn tijd omdat ik over de track limits ging in bocht 10. Het einde van de sessie was gewoon frustrerend, iedereen wachtte daar op zijn beurt."