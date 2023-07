Marko trots op machtsvertoon Verstappen

Max Verstappen start de Oostenrijkse Sprint van vanmiddag van de eerste startplaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een zeer sterke Sprint Shootout en was een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Helmut Marko lag dit aan de beschikbare banden van de coureurs.

Verstappen was oppermachtig in de Sprint Shootout op de Red Bull Ring in Spielberg. De Nederlandse coureur was in alle drie de delen veel sneller dan de rest van het veld. Hij maakte geen fout en was in het derde gedeelte van de sessie veel sneller dan zijn naaste belager en teamgenoot Sergio Perez. Het zorgde voor veel tevredenheid bij zijn team Red Bull.

Machtsvertoon

Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij met het resultaat van zijn coureurs. De Oostenrijker had ook een verklaring voor het verschil tussen Verstappen en Perez. Bij ORF spreekt Marko zich uit: "Max had als enige twee setjes verse banden. Dat was een bewuste keuze voor als het mogelijk close zou worden met Ferrari, maar hij was met gebruikte banden al zeer snel. Het was gewoon een machtsvertoon."

Dominatie

Marko is dan ook van mening dat Verstappen simpelweg heerste in de Sprint Shootout. De teamadviseur denkt dat zijn stercoureur in de Sprint ook de snelste zal zijn: "Enerzijds heeft hij het ongelooflijke inzicht en anderzijds heeft hij ook het gemak waarmee hij deze prestatie neerzet. Ik ga er vanuit dat hij, ongeacht de weersomstandigheden, een dominantie sprintrace zal gaan rijden zo meteen."