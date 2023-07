Magnussen reageert op Verstappen-incidentje: "Tijd zou toch niet tellen"

Kevin Magnussen bevond zich gisteren na afloop van de kwalificatie opeens in het oog van de storm. De Deense coureur moest zich bij de stewards melden om uit te vertellen of hij mogelijk was gehinderd door Max Verstappen in Q1. Verstappen kreeg geen straf en Magnussen leek daar geen probleem mee te hebben.

Magnussen kwam in het eerste gedeelte van de kwalificatie de Red Bull van de latere polesitter tegen. De Haas-coureur was bezig met zijn snelle rondje en moest eventjes uitwijken. Het kostte hem een paar tienden en de stewards onderzochten het moment. Ze vonden het te weinig om Verstappen een straf te geven, ook omdat Magnussens rondje werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits.

Magnussen reageerde na afloop van de kwalificatie dan ook kalm. Hij had er geen probleem mee dat Verstappen niet werd bestraft. In een persbericht van Haas sprak hij zich uit: "Het was allemaal zo enorm krap. Ik had verkeer met Max in bocht 1 in de eerste ronde van mijn laatste run, maar mijn rondetijd zou toch niet tellen. Bij mijn tweede poging had ik problemen met de downshifts, dat kostte mij wat tijd in bocht 3 en ik zat ook nog eens in de verkeerde versnelling."