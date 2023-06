Verstappen behoudt pole position in Oostenrijk

Max Verstappen heeft geen straf ontvangen voor het hinderen van Kevin Magnussen in de Oostenrijkse kwalificatie. De Nederlandse coureur had de pole position gepakt en dit resultaat leek dus eventjes in gevaar te komen, maar de stewards vonden een straf uiteindelijk niet nodig.

Uit het document blijkt dat Verstappen de auto aan zag komen en dat hij aan de kant ging op ruimte te maken voor de aanstormende Magnussen. De Deense coureur gaf op zijn beurt aan dat hij hierdoor wat tijd verloor. De stewards zagen inderdaad een klein beetje tijdverlies, maar de stewards gaven aan dat dit niet doorslaggevend was. Daarnaast werd de tijd van Magnussen ook nog verwijderd vanwege het overschrijven van track limits.