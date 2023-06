Horner baalt van resultaat Perez: "Enorm frustrerend"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag op de eigen Red Bull Ring een wisselvallige kwalificatie. Max Verstappen pakte op redelijk eenvoudige wijze de pole position, maar Sergio Perez viel weer vroegtijdig af in de kwalificatie. Teambaas Christian Horner omschrijft de situatie als 'enorm frustrerend'.

Perez viel net als in Monaco, Spanje en Canada vroegtijdig af in de kwalificatie. Ditmaal moest de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur genoegen nemen met de vijftiende tijd. Hij had eigen een tijd genoteerd die snel genoeg was, maar deze tijd werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits. Perez zag in Q2 dat drie van zijn tijden hierdoor werden verwijderd.

Teambaas Christian Horner was vanzelfsprekend blij met de pole position van Max Verstappen. Het resultaat van Perez zorgde voor teleurstelling en Horner sprak zich uit bij Sky Sports: "Hij had vandaag de pace en hij had een auto die makkelijk op de eerste twee startrijen had kunnen staan. Hij reed net zo snel als Max, maar moest wel binnen de witte lijnen blijven rijden. Het waren drie waarschuwingen en toen waren de tijden weg. Het is enorm frustrerend, want hij had mee kunnen strijden om pole. Die pole is fantastisch, maar dit voelt een beetje incompleet."