Sainz trots op Ferrari: "Dat hadden we niet zien aankomen"

Carlos Sainz maakte het feestje voor Ferrari compleet in de Oostenrijkse kwalificatie op de Red Bull Ring in Spielberg. Ferrari kon Max Verstappen uitdagen en start de race van zondag vanaf de tweede en derde plaats. Sainz claimde de derde plaats en was daar na afloop enorm blij mee.

Ferrari rijdt dit weekend voor het eerst met de nieuwe updates op de auto. Men introduceert dit weekend een nieuwe voorvleugel en een nieuwe vloer en dat lijkt dus te werken. Het verschil met de Red Bull van Verstappen was kleiner dan voorheen en Leclerc en Sainz streden zelfs tot en met de laatste seconden van de kwalificatie mee om de felbegeerde pole position.

De Italiaanse renstal reageerde dus zeer positief na afloop van de sessie. Sainz mocht zich ook melden bij interviewer van dienst Jolyon Palmer, hij noteerde immers de derde tijd. Daar was de Spanjaard tevreden mee en dat stak hij niet onder stoelen of banken: "Ik denk dat we als team een sterke kwalificatie hadden. We hebben recent echt goede progressie weten te boeken. We liggen nu veel dichterbij Max, dat hadden we niet zien aankomen. Daar zijn we dus best blij mee."