Uitgeziekte Perez keert weer terug in paddock en lijkt fit

Sergio Perez miste gisteren de mediadag op de Red Bull Ring vanwege ziekte. Het was niet bekend wat er met de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur aan de hand was, maar het team gaf wel aan dat hij al op woensdagavond ziek was geworden. Inmiddels lijkt het erop dat Perez gewoon gaat rijden.

Perez is vanochtend namelijk gewoon gearriveerd op de Red Bull Ring. De Mexicaanse Red Bull-coureur meldde zich in de paddock en het team gaat er vanuit dat hij straks gewoon plaats neemt in zijn auto tijdens de eerste vrije training. Zijn afwezigheid op de donderdag zorgde voor veel geruchten over een mogelijke vervanger. Aangezien Daniel Ricciardo niet aanwezig is in Oostenrijk, is reservecoureur Liam Lawson de eerste invaller.