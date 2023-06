'Concurrentie niet blij met filmdag-actie Ferrari'

Het team van Ferrari rijdt dit weekend voor het eerst met het nieuwe updatepakket. De Italiaanse renstal introduceert in Oostenrijk onder meer een nieuwe voorvleugel. Eerder deze week reed Ferrari al met de onderdelen tijdens een zogenaamde filmdag. De concurrentie van Ferrari was daar niet zo blij mee.

Ferrari werkte enkele dagen geleden een filmdag af op hun privécircuit Fiorano. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen daarbij in actie net als de Le Mans-winnende Hypercar. In de Italiaanse media doken al snel foto's op van de filmdag en daarop was te zien dat Ferrari al reed met de nieuwe onderdelen. In principe is dat niet tegen de regels, maar de concurrentie van Ferrari is er niet blij mee.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport en het Zwitserse Blick waren meerdere teams boos om het feit dat Ferrari al met de onderdelen reed tijdens de filmdag. Beide media melden wel dat geen enkel team een klacht heeft ingediend bij autosportfederatie FIA. Aangezien er geen klachten zijn binnengekomen, zal de FIA ook geen onderzoek gaan uitvoeren naar de test. Het is wel tegen de regels om twee verschillende onderdeelpakketten uit te proberen, maar volgens Blick is dit niet gebeurd. De FIA zal zelf dus ook geen onderzoek gaan openen.