FIA grijpt in en past bandenregels Sprint Shootout aan

Wedstrijdleider Niels Wittich heeft in Oostenrijk bekend gemaakt dat er een regel is aangepast om een slimmigheidje van de teams in de Sprint Shootout te voorkomen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de coureurs tijdens de Sprint Shootout alleen op nieuwe banden mochten rijden, dit zorgde ervoor dat rijden op inters tijdens een droge sessie aantrekkelijk was geworden.

In eerste instantie was het de bedoeling dat coureurs tijdens de Sprint Shootout tijdens elke sessie op nieuwe banden de baan op zouden komen. Dit betekende dus dat ze tijdens eerdere sessies bandensetjes moesten sparen. In Azerbeidzjan konden Yuki Tsunoda en Lando Norris eigenlijk niet in actie komen tijdens SQ3 omdat ze geen nieuw setje softs meer hadden. Norris kwalificeerde zich voor deze sessie, maar omdat hij geen nieuw setje softs had kon hij niet in actie komen.

In theorie was het wel mogelijk dat hij kon rijden. Volgens de regels mocht hij namelijk wel rijden op de inters. Aangezien de baan droog was, zou dit zeer vreemd zijn. Wittich heeft gezien dat dit voor vreemde situaties kan zorgen en heeft er dus voor gezorgd dat de regels worden aangepast. De coureurs hoeven niet meer te rijden op een nieuw setje van de verplichte band. Het inter-trucje is dus in de ban gedaan voordat het is gebruikt. Slechts één team stemde tegen de regelwijziging.