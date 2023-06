Eerste beelden nieuwe Ferrari-voorvleugel naar buiten gekomen

Het team van Ferrari introduceert dit weekend in Oostenrijk een groot aantal nieuwe onderdelen. Het updatepakket bevat onder meer een nieuwe vloer en een gloednieuwe voorvleugel. Het team doet er alles aan om de concurrentie niet wijzer te maken, maar de eerste beelden van de vleugel zijn al naar buiten gekomen.

De nieuwe voorvleugel van Ferrari staat immers al in de pitlane op de Red Bull Ring in Spielberg. Op de eerste foto's is te zien dat vooral de sideplate van de voorvleugel van Ferrari is aangepast. Wat men heeft aangepast aan de vloer is nog niet duidelijk, dit onderdeel is immers veel lastiger te zien. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz testten eerder deze week tijdens een filmdag op Fiorano al met de nieuwe onderdelen.