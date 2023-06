Berger tipt Red Bull: "Ricciardo is een veilige optie"

Daniel Ricciardo fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. In de afgelopen maanden werd hij echter ook in verband gebracht met een racestoeltje bij het team. De resultaten van Sergio Perez vallen immers tegen, ook Gerhard Berger denkt dat Ricciardo een goede vervanger zou zijn voor de Mexicaan.

Bij Red Bull Racing draait het vooral om kopman en regerend wereldkampioen Max Verstappen. Perez fungeert meestal als tweede coureur, maar sprak begin dit jaar zijn titelambities uit. Hij begon goed aan het seizoen en won in de straten van Jeddah en Bakoe. Daarna ging het echter steeds minder goed en kende hij teleurstellende kwalificaties in Monaco, Spanje en Canada. Zijn achterstand op Verstappen is inmiddels zeer groot en er komen steeds meer geruchten over zijn toekomst bij Red Bull.

Veilige optie

Derde coureur Daniel Ricciardo wordt dan ook veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Perez. Ook oud-coureur Gerhard Berger is van mening dat Ricciardo de beste keuze is. In gesprek met Servus TV legt Berger zijn mening uit: "Daniel heeft heel erg veel ervaring. Natuurlijk draait het bij Red Bull om jonge coureurs, ze lieten Max immers debuteren toen hij 17 was. Aan de andere kant, Daniel is wel een veilige optie."

Niet iedereen deelt dezelfde mening als Berger. Ricciardo viel vorig jaar immers tegen als McLaren-coureur, de Britse renstal ontbond zijn contract dan ook na afloop van het seizoen. Toch denkt Berger dat Ricciardo een goede optie, die oud-coureur kent echter wel de kritiek: "Tot de dag van vandaag weet niemand waarom hij zo enorm slecht presteerde bij McLaren vorig seizoen. Nu heeft hij gewoon weer de kans om zichzelf te bewijzen bij Red Bull."