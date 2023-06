Marko hoopt dat Verstappen niet vertrekt op Rosberg-manier

Max Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Verstappen is sterk aan het seizoen begonnen en gaat met een ruime voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing en Helmut Marko hoopt dat hij niet vroegtijdig vertrekt.

Verstappen lijkt zich op zijn plek te voelen bij het team van Red Bull Racing. De band tussen coureur en team is zeer sterk, maar Verstappen was in de afgelopen maanden wel enorm kritisch op de Formule 1. Hij was zeer kritisch op onder meer de overvolle kalender en het nieuwe sprintformat. Hij liet zelfs doorschemeren dat hij de sport eerder kan gaan verlaten als er nog meer races bijkomen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kent de kritiek van Verstappen. Marko hoopt vanzelfsprekend niet dat Verstappen vroegtijdig stopt en spreekt zich uit in de Inside Line F1 Podcast: "Ik heb die kritiek gehoord en hij zal niet altijd mee blijven gaan. Ik hoop alleen dat hij niet weggaat op de Rosberg-manier als hij bijvoorbeeld een slecht jaar heeft gehad. Als hij ons maar een soort waarschuwing geeft, dan kunnen we er in ieder geval op reageren. Ik weet dat hij niet helemaal zal stoppen met racen. Denk aan Le Mans bijvoorbeeld, hij gaat plezier maken in de racewereld."