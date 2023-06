Verstappen verwacht hectisch sprintweekend: "Weer ziet er ook onvoorspelbaar uit"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Oostenrijk op jacht naar de zege op de Red Bull Ring in Spielberg. Verstappen is bezig met een sterk seizoen en wordt gezien als de topfavoriet voor aanstaande de Oostenrijkse Grand Prix. De Nederlander zelf verwacht een zeer hectisch sprintweekend.

Verstappen kan zijn werkgever Red Bull Racing een thuiszege bezorgen op het circuit dat tevens eigendom is van het Red Bull-concern. In de afgelopen weken was hij zeer succesvol, hij won dit seizoen slechts twee Grands Prix niet. In Oostenrijk kan hij veel WK-punten gaan pakken, er wordt immers weer een sprint afgewerkt. De coureurs zullen weer te maken gaan krijgen het nieuwe sprintformat dat in Azerbeidzjan werd geïntroduceerd.

Sprintweekend

Verstappen heeft veel zin in het raceweekend op de Red Bull Ring in Spielberg. De Nederlander weet dat er veel kan gaan gebeuren en spreekt zich uit bij Verstappen.com: "Dit is de tweede sprintrace van het seizoen. Die weekenden zijn altijd nogal hectisch en veel complexer dan tijdens een normaal raceweekend. Het weer ziet er ook onvoorspelbaar uit, dus dat zal zeker het een en ander door elkaar gaan gooien."

Thuisrace

Verstappen weet dat zijn team hoopt op een goed resultaat op het eigen circuit. De Nederlandse regerend wereldkampioen droomt daar zelf ook van: "Natuurlijk is Oostenrijk een thuisrace voor ons. Ik kijk uit naar de support langs de baan, hopelijk kunnen we een mooie show neerzetten voor de fans op de tribunes. Het is altijd mooi om in Oostenrijk te zijn en ik hoop nog een trofee aan de collectie van het team toe te voegen. We hebben er in het verleden al goede resultaten behaald."