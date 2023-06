Hill complimenteert Verstappen: "Het is zelfs beangstigend"

Max Verstappen is dit jaar bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won slechts twee Grands Prix niet en heeft een flinke voorsprong op zijn naaste belagers in het wereldkampioenschap. Damon Hill is enorm onder de indruk van Verstappen en noemt de overheersing van de Nederlander 'beangstigend'.

Verstappen is voor de Oostenrijkse Grand Prix van aankomend weekend de grote favoriet. De Nederlander evenaarde anderhalve week geleden in Canada het aantal zeges van van de legendarische Ayrton Senna en kreeg veel lof. Verstappen was blij met zijn zege, maar gaf aan dat hij zich niet zo druk maakte om deze prestatie. De Red Bull-coureur kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden en focust zich volledig op dat doel.

Veel kenners en analisten zijn enorm lovend over de prestaties van Verstappen. Het evenaren van de 41 zeges van Senna zorgt vooral voor veel applaus van Verstappen. Ook enkelvoudig wereldkampioen, en voormalig teamgenoot van Senna, Damon Hill deelt zijn complimenten. Tijdens zijn liefdadigheidsevenement Halow Project sprak Hill zich uit: "Het is echt ongelooflijk. Hij is echt verbluffend, hij is enorm getalenteerd. Hij is zo capabel dat het zelfs een beetje beangstigend begint te worden."