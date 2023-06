Coulthard draait donuts in Lissabon, Perez gaat naar Madrid voor demorun

Terwijl de Formule 1-wereld genoot van een vrij weekend, reisde het team van Red Bull Racing af naar de Portugese hoofdstad Lissabon. De Oostenrijkse renstal organiseert dit jaar meerdere demoruns op bijzondere plekken en afgelopen weekend was het centrum van Lissabon aan de beurt.

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard nam plaats achter het stuur van een RB7 uit 2011. Coulthard kwam in actie op de Avenida da Índia en trakteerde de aanwezige fans op een aantal donuts. Het is zeker niet de laatste showrun van Red Bull, de Spaanse hoofdstad Madrid maakte vandaag bekend dat Sergio Perez op 15 juli zal gaan rijden in de Spaanse hoofdstad.