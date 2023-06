Ben Sulayem wil regels niet breken bij discussie over nieuwe teams

Autosportfederatie FIA zette eerder dit jaar de deur voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams op een kier. De FIA opende namelijk een zogenaamde expression of interest. Geïnteresseerden konden zich tot voor kort melden bij de FIA, maar de huidige teams zijn geen fan van deze plannen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem snapt de zorgen, maar wil ook de regels respecteren.

In de afgelopen maanden meldden meerdere partijen zich bij de FIA. De meest vocale partij was de Amerikaanse samenwerking tussen Andretti en Cadillac. Ook onder meer de projecten van Formula Equal en LKY SUNZ klopten op de deur. De aanmeldperiode is inmiddels verlopen en de FIA kijkt samen met de FOM naar de plannen van de potentiële teams. De huidige teams en Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaven eerder al aan hier geen fan van te zijn.

Regels volgen

FIA-president Mohammed Ben Sulayem begrijpt de zorgen van de teams. Hij wil echter de regels respecteren en doet dat dan ook. In gesprek met Grand Prix 247 legt Ben Sulayem het uit: "Ik hoor de vragen van de teams. Het is iets belangrijks, als FIA zijnde hebben we deze zorgen ook. Als je kijkt naar de expression of interest, dan zijn er ook regels. We kunnen de aanmeldingen niet afwijzen omdat we een andere keus hebben gemaakt en we kunnen ze niet afwijzen als ze de formulieren al hebben ingevuld. Ik begrijp de zorgen van de teams, maar we gaan ook de regels niet overtreden."

Begrip

Ben Sulayem gaat ervan uit dat de huidige teams begrip hebben voor de keuzes van de FIA. Hij roept de teams op om te kijken naar de redenatie van de FIA: "Ik verwacht dat de teams onze positie op dit gebied begrijpen. Op die manier kunnen we samen verder gaan. Ik begrijp ze dus heel goed, maar ik verwacht dat ze onze positie ook begrijpen. Eén ding dat ik niet wil doen, is het breken van de regels."