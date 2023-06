Hill verwacht snelle contractverlenging van Hamilton

Lewis Hamilton beschikt momenteel nog steeds over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft al meerdere keren gezegd dat hij gewoon een nieuw contract wil gaan tekenen, maar vooralsnog is dit nog niet het geval. Damon Hill denkt dat het nieuwe contract snel een feit zal zijn.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Brit won zes wereldtitels in dienst van het Duitse team en schonk Mercedes veel successen. Momenteel gaat het echter niet helemaal naar wens voor Hamilton. Vorig jaar wist hij voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix te winnen in een seizoen en dit jaar is Red Bull vooralsnog veel te snel.

Toch verwachten veel mensen snel een nieuw Mercedes-contract van Hamilton. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill deelt deze mening. In gesprek met Express legt Hill zijn opvattingen uit: "Lewis weet dat het team achter hem staat, ze weten wat ze aan hem hebben en ze zullen hem alles geven wat ze hebben. Hij heeft dit jaar zijn gelijk gekregen omdat hij ervoor zorgde dat Mercedes toegaf dat ze een fout hadden gemaakt. Ze lijken nu de juiste kant op te gaan en Lewis rijdt beter. Het zou zomaar kunnen dat hij volgend jaar een auto met titelkansen heeft."