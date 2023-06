Verstappen kijkt uit naar Las Vegas: "Dat wordt gestoord"

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit jaar staan er zelfs drie Grands Prix op Amerikaanse grondgebied op het programma. Ook de Grand Prix van Las Vegas keert terug en Max Verstappen kijkt uit naar dit racespektakel.

De Grand Prix van Las Vegas moet een nieuwe parel op de kalender van de Formule 1 worden. De coureurs zullen namelijk gaan rijden op een stratencircuit dat dwars door het centrum van de gokstad gaat. De wereldberoemde Strip is onderdeel van het circuit en de casino's zullen vol in beeld komen. Eerder dit jaar werd ook al gereden in Miami en later dit jaar volgt ook nog de Amerikaanse Grand Prix in Austin.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft een goed gevoel bij deze races. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur voelt zich goed op Amerikaans grondgebied en spreekt zich uit bij Forbes: "Eerlijk gezegd is het fantastisch. Mijn eerste race in Amerika was in 2015 in Austin. Als je daar op terugkijkt, dan is het echt enorm hard gegroeid. Meer Grands Prix in de V.S is geweldig nieuws. De Grand Prix van Las Vegas wordt gestoord. Iedereen die ik spreek wil daar heen. Ik ben benieuwd hoe dat weekend gaat worden, maar ik denk dat het ongekend wordt."