Domenicali verwacht roulerende Europese Grands Prix

Het is algemeen bekend dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Een aantal van deze geïnteresseerde partijen zullen in de toekomst waarschijnlijk een race gaan organiseren. Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft aan dat Europese landen zoals Spanje niet meer dan één Grand Prix per jaar kunnen organiseren.

Momenteel wordt de Spaanse Grand Prix nog verreden op het circuit van Barcelona. Maar er liggen kapers op de kust, de Spaanse hoofdstad Madrid heeft immers grootste ideeën. Madrid wil de Spaanse Grand Prix gaan organiseren op een nieuw stratencircuit, dit zou dus betekenen dat Barcelona van de kalender gaat verdwijnen.

Het lijkt er niet op dat Madrid en Barcelona op dezelfde kalender zullen verschijnen. Formule 1 CEO Stefano Domenicali is van mening dat dit niet mogelijk is. In de podcast Beyond the Grid geeft hij aan dat er geen twee Spaanse Grands Prix komen: "Ik denk het niet. In 2012 was de business nog niet zo groot als nu. We hadden toen een op Europa geconcentreerde kalender. Vandaag de dag hebben we een wereldwijde kalender met grotere races. Ik verwacht dat de races in Europa zullen gaan rouleren, maar niet dit soort races twee keer in het jaar."