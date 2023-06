Alonso jaagt op overwinning: "Monaco was onze beste kans"

Fernando Alonso is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Spanjaard heeft bij Aston Martin zijn draai weer gevonden en strijd bijna elk weekend mee om de podiumplaatsen. Hij droomt echter ook van een zege, maar hij blijft wel realistisch. Alonso denkt dat zijn beste kans al geweest is.

Aston Martin heeft dit jaar de stap naar de kop van het veld gezet. Alonso eindigde dit seizoen slechts twee keer niet op het podium en hij strijdt met Sergio Perez om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De Spanjaard stond vorig weekend in Canada op het tweede treetje van het podium en wil zo snel mogelijk weer plaatsnemen op het hoogste treetje.

De ervaren Alonso toont zich echter ook zeer realistisch. De Spanjaard denkt dat het lastig gaat worden en wordt hierover geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk niet dat we hier in Canada of ergens anders een grote kans om te winnen hadden. Waarschijnlijk was dit wel het geval in Monaco. Om eerlijk te zijn was dat volgens mij onze beste kans op een zege. We kwamen 40 of 50 milliseconden te kort voor de pole en in de race had je de regenval in de slotfase. Laten we maar eens gaan kijken of we nog een kans krijgen."