Jordan looft Verstappen: "Hij maakt het saaier dan in de Schumacher-jaren"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse regerend wereldkampioen is zeer snel domineert de koningsklasse van de autosport. Eddie Jordan is enorm onder de indruk van de resultaten van Verstappen en stelt dat hij de beste coureur ooit gaat worden. Jordan vindt Verstappen zo goed, dat het saai wordt.

Verstappen eindigde dit seizoen in alle Grands Prix op het podium en won alleen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan niet. In beide races ging de zege naar zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaanse coureur maakte verder veel foutjes waardoor zijn achterstand op Verstappen in het wereldkampioenschap alleen maar is gegroeid. Verstappen ging ondertussen alleen maar door met winnen.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Ier stelt dat Verstappen de allerbeste gaan worden. In de podcast Formula for Success spreekt hij zich uit: "Laten we één ding niet vergeten: Max zal uitgroeien tot de beste coureur aller tijden. Zo goed is hij inmiddels. Ik heb niet genoten van de laatste paar races, ik verveelde mij dood. Zo goed is hij, hij maakt het saai. Het is nu zelfs saaier dan in de jaren waarin Michael Schumacher domineerde."