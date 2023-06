Button ziet Verstappen winnen: "Kampioenschap is van hem"

Max Verstappen heeft momenteel het momentum in de Formule 1 stevig in handen. Verstappen heerst en heeft zijn voorsprong op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez verder uitgebreid. Veel mensen gaan er dan ook vanuit dat Verstappen ook dit jaar weer wereldkampioen gaat worden. Ook Jenson Button deelt die mening.

Verstappen won afgelopen weekend met overmacht de Canadese Grand Prix. Hij was in de weken daarvoor ook al succesvol in Spanje en Monaco. Ook in de eerste races van het seizoen was Verstappen sterk en tot nu toe wist hij slechts in twee Grands Prix niet te winnen. Zijn enige rivaal is vooralsnog zijn teamgenoot Sergio Perez, maar de Mexicaan kende een aantal tegenvallende weekenden waardoor zijn titelkansen flink zijn gekrompen.

Kampioenschap

Verstappen wordt dan ook gezien als de enige kandidaat voor de wereldtitel. Ook enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button deelt die mening. In gesprek met Motorsport.com weet Button het zeker: "Als Max ziet dat zijn teamgenoot bezig is met een zwaar weekend, dan wordt hij juist zelfverzekerder. Hij was drie weekenden op de rij de sterkste, ze gaan Max niet meer pakken. Het kampioenschap is van hem."

Perez

Button ziet ook dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez steeds minder goed voor de dag komt. In de afgelopen drie raceweekenden viel hij in de kwalificatie al af voordat Q3 was begonnen. Button vraagt zich af wat er aan de hand is: "Hopelijk komt hij goed terug. We willen allemaal dat Max meer concurrentie krijgt en we willen graag weer wat goede races zien van Checo. Hij is heel snel, maar zijn inconsistentie is een probleem."