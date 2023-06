'Saoedische belangen in McLaren worden overgedragen aan Bahrein'

Er gaat waarschijnlijk het één en ander veranderen bij het moederbedrijf van het team van McLaren. Bij McLaren, de gelijknamige eigenaar van het Formule 1-team, zullen er namelijk een aantal belangen worden verhandeld. De Saoedi's doen hun belang van de hand en een staatsinvesteringsfonds uit Bahrein stapt in.

Het lijkt er namelijk sterk op dat het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF en Ares Management hun belangen in het merk van de hand gaan doen. Volgens Sky News gaan deze aandelen dan over naar het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat. Het zou gaan om een privétransactie tussen beide partijen. Het nieuws komt twee jaar na de investering van 400 miljoen pond door het PIF en Ares.

Het Saoedische Public Investment Fund heeft in de afgelopen jaren veel in de internationale sportwereld geïnvesteerd. De Saoedische investeerders worden verdacht van sportswashing, maar gaan vrolijk verder met investeren in onder meer sportteams. Nu doen ze hun belangen in McLaren dus van de hand en gaan deze over naar het Bahreinse Mumtalakat. Het is niet duidelijk voor hoeveel geld de belangen worden doorgeschoven en of de groepen er zelf iets over naar buiten gaan brengen. Het is ook niet de verwachting dat het Formule 1-team hier de gevolgen van gaat merken.