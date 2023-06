Jos Verstappen komt in actie tijdens Oostenrijks Grand Prix-weekend

Over anderhalve week gaat het Formule 1-seizoen verder met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. De Oostenrijkers organiseerde in het verleden al vaker een zogenaamde Legends Parade tijdens het voorprogramma. Ook dit jaar is dat weer het geval en zal onder andere Jos Verstappen in actie komen.

Verstappen zal tijdens de Legends Parade plaatsnemen in een monsterlijke McLaren M8F in 1972. Deze wagen gebruikte McLaren in de spectaculaire CanAm-klasse. De wagen wordt aangedreven door een V8-motor van Chevrolet en levert zo'n 800 pk. Naast Verstappen komt ook Red Bull-adviseur Helmut Marko in actie, hij neemt plaats achter het stuur van een BRM 157 uit 1970.

Naast Verstappen en Marko heeft de organisatie ook David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Mark Webber en Alexander Wurz aangekondigd voor de Legends Parade. Ze zullen op zaterdag en zondag in actie gaan komen met de legendarische bolides. Volgens het huidige tijdschema van de Formule 1 komen de 'legends' op zondag in actie vlak voor de start van de gebruikelijke drivers parade. Om 12:25 komen ze de baan op en de activiteit eindigt om 12:45, vijf minuten later gaat de drivers parade van start op de Red Bull Ring.