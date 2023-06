Marko verwacht stevige concurrentie van Ferrari in Oostenrijk

Max Verstappen won afgelopen weekend in Canada de honderdste Grand Prix uit de geschiedenis van zijn team Red Bull Racing. Het zorgt voor veel trots bij Red Bull, maar men gaat er niet vanuit dat ze ook in de aankomende races zo zullen heersen. Helmut Marko verwacht namelijk veel van Ferrari in Oostenrijk.

Red Bull is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Alle Grands Prix in het huidige seizoen werden tot nu toe gewonnen door een Red Bull-coureur. Sergio Perez won in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan terwijl Verstappen de rest van de races op zijn naam schreef. Veel kenners denken dat Red Bull dit seizoen in staat is om alle Grands Prix te winnen.

Volkslied

Over anderhalve week staat de Oostenrijkse Grand Prix op het programma, de thuisrace van Red Bull op de eigen Red Bull Ring. Teamadviseur Helmut Marko kijkt er enorm naar uit en spreekt zich lachend uit bij OE24: "Het is beter dan we met honderd zeges naar Oostenrijk gaan, want straks klinkt daar voor de honderdste keer ons volkslied als we winnen! Toen we in 2009 voor het eerst wonnen in China speelden namelijk per ongeluk het God Save The Queen!"

Ferrari

Alhoewel Marko hint op een nieuwe zege, verwacht hij eigenlijk ook stevige concurrentie op de Red Bull Ring. Marko wijst naar Ferrari als de grootste uitdager: "Wat er eigenlijk misging in Montreal, was dat het team van Ferrari daar de snelste auto had. De Red Bull Ring past ook nog eens bij de auto van Ferrari. Als Charles Leclerc daar vanaf de eerste of de tweede startrij start, dan wordt het voor Max zeker niet makkelijk."