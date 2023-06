Vasseur kondigt nieuw technisch kopstuk aan voor 2025

Het team van Ferrari jaagt al geruime tijd op nieuwe kopstukken voor de technische afdeling. In de afgelopen maanden vertrokken meerdere namen bij het team en probeerden ze zelf kopstukken over te nemen van bijvoorbeeld Red Bull Racing. Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur hebben ze nu eindelijk beet, wel pas voor 2025.

Ferrari is op een zeer lastige wijze aan het huidige seizoen begonnen. Red Bull Racing is veel te snel en ook Mercedes en Aston Martin zijn vooralsnog veel sneller dan Ferrari. Om het tij te keren is men op zoek naar nieuwe technische kopstukken. Het team heeft bijvoorbeeld geen duidelijke technische chef. Mattia Binotto vervulde vorig jaar immers een dubbelrol, Vasseur doet dat momenteel niet.

Ferrari probeerde topengineers en technische kopstukken over te nemen van onder meer Red Bull. Deze acties mislukten, maar volgens Vasseur is er nu licht aan het einde van de tunnel. In gesprek met Autosprint laat hij namelijk weten dat er iemand is aangetrokken. Wie het is, is nog onduidelijk. Vasseur: "Hij zal gaan werken aan de auto in 2025 en werkt dan aan de auto voor 2026. Het klinkt als een lange weg, maar als je nu niet toeslaat kan het over zes maanden nog erger zijn. Je met deze concepten accepteren. Als je nu stopt, rem je andere dingen af."