Racepak recordzege Verstappen wordt geveild

Max Verstappen bereikte afgelopen weekend in Canada meerdere grote mijlpalen. De Nederlander evenaarde met zijn zege de legendarische Ayrton Senna én won de honderdste Grand Prix uit de geschiedenis van Red Bull Racing. Het was een uniek weekend en iedereen die een stukje geschiedenis in handen wil hebben, kan nu toeslaan.

Verstappen won de Canadese Grand Prix op een redelijk eenvoudige wijze. Hij won zijn 41ste Grand Prix uit zijn loopbaan en kwam daarmee op gelijke hoogte met Senna. De zege was dus ook de honderdste zege uit de geschiedenis van Red Bull waardoor de race nog historischer werd. Het racepak dat Verstappen droeg tijdens het weekend wordt nu geveild en dat betekent dus dat er een stukje geschiedenis in de verkoop is gegaan.

Het racepak van Verstappen wordt geveild door F1 Authentics, de veilingsite van de Formule 1. Verstappen heeft het pak gesigneerd, het pak wordt in een frame geplaatst en de hoogste bieder krijgt ook een meet & greet met Verstappen en een rondleiding door de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Het geld gaat naar Wings for Life, de non-profit organisatie die werd opgericht door Red Bull-stichter Dietrich Mateschitz. De veiling sluit op 4 juli, dus over ruim anderhalve week.