Berger vergelijkt Verstappen met Senna: "Op sportief gebied hetzelfde als Ayrton"

Max Verstappen evenaarde afgelopen weekend in Canada het aantal overwinningen van de legendarische Ayrton Senna. Regelmatig wordt Verstappen vergeleken met Senna, alleen is niet iedereen het daar mee eens. Gerhard Berger was vroeger de teamgenoot van Senna en hij ziet wel veel overeenkomsten tussen de Braziliaan en Verstappen.

Verstappen is dit jaar bezig met een ijzersterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij won dit seizoen slechts twee Grands Prix niet en heerste in veel van de races. In Canada liet Verstappen zijn klasse weer eens zien nadat hij zeer machtig was in de kwalificatie en in de Grand Prix reed hij redelijk simpel weg bij de rest van het veld. Hij gaf de leiding daar niet uit handen.

Oud-coureur Gerhard Berger geniet van de prestaties van Verstappen. De Oostenrijker was begin jaren '90 de teamgenoot van Senna bij McLaren en laat aan Sport1 weten dat hij gelijkenissen ziet met Verstappen: "Toen Michael Schumacher uit het niets de Formule 1 bestormde keek Ayrton mij aan met een blik die aangaf dat Schumacher gevaarlijk voor ons kon zijn. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Michael en Lewis verdienen die vergelijking, maar ik kan zeker zeggen dat Max sowieso op sportief gebied op hetzelfde niveau van Ayrton zit."