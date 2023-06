Ralf Schumacher kraakt Leclerc: "Als coureur maak je de keuze over de banden"

Het team van Ferrari kende een lastig raceweekend in Canada. Vooral op de zaterdag ging er zeer veel mis in de kwalificatie, Charles Leclerc werd zelfs uitgeschakeld in het tweede kwalificatiegedeelte. De Monegask had het moeilijk in de kwalificatie en volgens Ralf Schumacher is dat volledig zijn eigen schuld.

De coureurs kregen in het tweede gedeelte van de Canadese kwalificatie te maken met wisselende weersomstandigheden. Veel coureurs kozen snel voor de slicks en dat resulteerde direct in snelle tijden. Ferrari liet Leclerc een banker lap rijden op de inters en wisselde daarna pas naar de slicks. Op dat moment begon het echter weer te regenen en kon Leclerc geen snelle tijden meer noteren.

Timing

Leclerc reageerde woest op de keuze van zijn team. In de race kon hij zich nog enigszins herstellen, maar vooral de kwalificatie bleef bij veel mensen hangen. Oud-coureur Ralf Schumacher is er duidelijk over in gesprek met Sky Sports Deutschland: "Ferrari was niet bepaald goed met de timing. Charles stond iets te vaak naast de baan, je moet je afvragen waardoor dat kwam. Ik zou zeggen dat het een typische Ferrari-zaterdag was."

Fout

Leclerc was boos op zijn team, maar Schumacher vindt dat de Monegask iets meer naar zichzelf moet kijken. Schumacher is nogal fel in zijn redenatie: "Als coureur was zoiets mij nooit overkomen. Als coureur had ik de keuze gemaakt over de banden. Alleen een coureur kan echt zien of het droog of nat is op een circuit. Het is dus gewoon Leclercs fout, vooral als je ziet dat allebei de Ferrari-coureurs veelvuldig de mist in gaan."