Horner ziet Verstappen als één van de beste coureurs ooit

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Canadese Grand Prix op redelijk eenvoudige wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit en maakte enorm veel indruk. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat Verstappen nu echt één van de allerbeste coureurs ooit is.

Verstappen verbrak dit weekend meerdere records. Met zijn zege in Canada kwam hij op gelijke hoogte met de legendarische Ayrton Senna. Verstappen bezorgde zijn team Red Bull ook een opvallend record. Zijn zege op het Circuit Gilles Villeneuve was namelijk de honderdste zege van het team van Red Bull in de koningsklasse van de autosport.

Beste ooit

Red Bull-teambaas Christian Horner was ontzettend trots op het resultaat van Verstappen. De Britse teambaas stelt dat zijn coureur nu echt bij de grootste hoort. Horner wordt geciteerd door Speedcafe: "Wat we nu zien bij Max, is de opkomst van een megatalent. Je mag nu over hem praten als één van de beste coureurs ooit. Ik denk ook dat het podium in Canada heel toepasselijk was voor de afgelopen jaren in de Formule 1. We keken hier naar Max, Fernando en Lewis."

Buitengewoon

In Canada genoot Horner vooral van de prestaties van Verstappen. De Britse teambaas vond niet alleen de race goed, maar ook de prestaties van Verstappen in de andere sessies: "Hij blijft gewoon leveren op een enorm hoog niveau. De race was echt fantastisch en zijn kwalificatie in veranderende omstandigheden was echt buitengewoon. Hij heeft het talent om zich elke keer weer aan te passen aan de condities. Het maakte niet uit op welke banden hij reed of hoeveel grip hij had, Max was gewoon op zijn best."