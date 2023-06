Schumacher hint naar F1-comeback: "Let maar op!"

Mick Schumacher lijkt druk bezig te zijn om een fulltime comeback in de Formule 1 te willen bewerkstelligen. De Mercedes-reservecoureur meent dat hij vanaf volgend seizoen al een terugkomst in de koningsklasse zou kunnen hebben.

Aan het einde van vorig jaar werd bekend gemaakt dat het Formule 1-team van Haas niet meer verder zou gaan met Mick Schumacher, zoon van F1-legende Michael. De Duitse jongeling reed 2 jaar voor de Amerikaanse renstal, maar wist onvoldoende indruk te maken op zijn team om een contractverlenging voor dit seizoen te kunnen regelen. In plaats daarvan maakte Haas de keuze voor veteraan Nico Hulkenberg, die het dit seizoen tot nu toe uitstekend doet.

De naam van Mick Schumacher werd na zijn exit bij Haas echter niet volledig uitgewist, want de 24-jarige fungeert dit seizoen als de reservecoureur voor het team van Mercedes, een functie waarmee leider Toto Wolff zeer blij mee is. Desondanks zijn goede werken voor Mercedes, blijft Schumacher op een fulltime stoeltje in de koningsklasse azen.

"Wat mij betreft zou elk team een goede optie zijn. Ik ben altijd klaar voor actie", begint Schumacher tijdens het Grand Prix-weekend in Canada. "Geloof me maar als ik zeg dat ik keihard aan het werk ben om binnenkort weer in een auto te kunnen zitten. Dat kan heel binnenkort al gebeuren, volgend jaar op z'n vroegst. Dan zal mijn tijd weer aanbreken. Ik denk dat er in de nabije toekomst iets gaat gebeuren, let maar op!", sluit Schumacher vol vertrouwen af.