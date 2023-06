Ralf Schumacher ziet gevolgen budgetcapstraf Red Bull

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Maar, de Oostenrijkse renstal werkt wel met de gevolgen van de budgetcapstraf en men verwacht dat de concurrentie daardoor op een gegeven moment snel dichterbij kan komen. Ralf Schumacher denkt dat dit nu al het geval is.

Red Bull heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen in 2023. Sergio Perez won in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië en Max Verstappen schreef de overige races op zijn naam. Red Bull werkt echter wel met een handicap, ze kregen vorig jaar een forse straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Ze kregen een boete én ze mogen minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Gevolgen

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat de gevolgen van deze straf nu zichtbaar beginnen te worden. Schumacher zag dat al in Canada en spreekt zich uit in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports: "Je zag in Montreal al dat het veld dichter bij elkaar komt. Het veld begint steeds competitiever te worden. Aston Martin en Mercedes hebben het gat al een beetje verkleind. Red Bull kan minder tijd doorbrengen in de windtunnel door die straf van vorig jaar."

Alonso

Schumacher denkt dat vooral het team van Aston Martin het duel met Red Bull aan kan gaan. De Duitser zag Fernando Alonso bijvoorbeeld weer schitteren in Canada: "Ik weet zeker dat we nog meer kunnen gaan verwachten van die groene auto's. Ik denk dat Aston Martin iets sneller is dan Mercedes, vooral qua updates. Ik denk dat Fernando Alonso de grote uitdager wordt van Max op de Red Bull Ring."