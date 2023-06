Alarmbellen gaan af bij Perez: "Daar maak ik mij grote zorgen over"

Sergio Perez kende in Canada wederom een zeer teleurstellend raceweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur viel weer af in Q2 en moest op zondag een flinke inhaalrace rijden. Perez kwam als zesde over de streep, maar baalde van de tegenvallende pace. Hij wil samen met Red Bull op zoek naar de oorzaak hiervan.

Perez viel in Canada voor de derde keer op rij af in de kwalificatie. Hij had problemen met de banden in de kwalificatie en moest de Grand Prix vanuit het middenveld starten. Ook de Ferrari's kenden een slechte kwalificatie en waren dus de directe concurrenten van Perez. Maar een echte inhaalrace zat er niet in voor Perez, hij kwam achter de Ferrari's als zesde over de streep.

Pace

Perez kon de bolides van Carlos Sainz en Charles Leclerc op geen enkel moment voorbij steken. De Mexicaan vroeg zich af waardoor dat kwam en sprak zich uit bij F1 TV: "De Safety Car ontnam ons alle kansen op een goed resultaat, want tot dat moment zagen de hards er eigenlijk best wel goed uit. We hadden daarna niet de pace om druk uit te oefenen op de Ferrari's en daar maak ik mij grote zorgen over."

Om de tafel

De tegenvallende pace zorgt voor paniek bij Perez. Hij had geen idee wat er aan de hand was en hij wil snel met zijn team Red Bull om tafel gaan: "Het rare is dat we totaal geen idee hebben waardoor dat kwam. Wij moeten dat nu echt gaan onderzoeken. We moeten met elkaar om de tafel gaan zitten en een aantal zaken grondig gaan bekijken. We weten wat welke resultaten we kunnen behalen. We moeten begrijpen wat er aan de hand is."