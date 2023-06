Norris verrast door penalty bij Grand Prix Canada: "Snap er niks van"

Bij de Canadese Grand Prix leek Lando Norris op weg naar een goed resultaat te zijn, totdat een penalty van vijf seconden zijn vooruitzichten op een puntenscore uit de lucht werd geschoten. Na afloop van race nummer negen van dit seizoen laat een geïrriteerde Norris weten dat er geen logica zit in zijn straf.

In ronde twaalf van de Canada Grand Prix tikte Mercedes-coureur George Russell de barriere in bocht negen hard aan, waardoor de wedstrijdleiding genoodzaakt was om een safety car uit te roepen. Dit betekende een uitgelegen kans voor veel teams om een pitstop uit te voeren, met de noodzaak voor sommige renstallen om een dubbele bandenwisseling uit te voeren.

McLaren bleek een goed voorbeeld te zijn. De renstal uit Woking had coureurs Lando Norris en Oscar Piastri dicht bij elkaar rijden, en dus probeerde Norris om een gat naar zijn teamgenoot, die op dat moment voor hem reed, te creëren. De poging van Norris om geen kostbare seconden in de pitstraat te verliezen deed hem echter alleen maar meer pijn, want de stewards besloten om de Britse jongeling een straf van vijf seconden te geven vanwege onsportief gedrag.

"Ik snap er niets van. Ik zat drie á vier seconden achter op mijn delta, en dat is iedereen wel eens. Het was te vroeg om op dat moment in de race te pitten, dus ik was niet eens van plan om naar binnen te gaan. Maar net voor de pitentry kreeg ik een call."

"Je moet natuurlijk veel in snelheid op en neer gaan, omdat je de banden op temperatuur wil houden. Iedereen laat wel eens gaten liggen. Het was niet alsof ik tien seconden achter mijn delta zat, dus als dat het argument is, dan mogen ze nog wel straffen uitdelen aan coureurs die dat de afgelopen drie of vier jaar hebben gedaan."