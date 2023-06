Ferrari-teambaas Vasseur: Sterke strategische beslissing 'aan coureurs te danken'

De door George Russell veroorzaakte safety car tijdens de Grand Prix van Canada bracht veel teams naar binnen om vers rubber onder de auto's te schroeven, maar een pitstop voor beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz bleef uit. Op dat moment leek de keuze van de Scuderia fout af te kunnen gaan lopen, maar achteraf bleek de call de juiste te zijn. Volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is dat volledig aan zijn coureurs te danken.

Bij de Canadese Grand Prix wisten zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz zes posities naar boven te klimmen. Beide mannen startten vanuit een middenveldpositie, en hadden de lastige taak om zich door de DRS-trein naar voren te worstelen. Echter kwam er in de dertiende ronde een perfecte kans voor het team uit Maranello om op efficiënte wijze een aantal posities te pakken.

George Russell crashte namelijk in de uitdagende middensector, waardoor vele teams haar coureurs naar binnen brachten om verse banden te halen. Maar, een pitstop voor het scharlakenrode team bleef op dat punt in de race uit. Teambaas Frederic Vasseur legt uit:

"Tuurlijk twijfelden we op dat moment, maar beide coureurs gaven aan dat het onze racepace waarschijnlijk goed zou doen als we niet voor nieuwe banden naar binnen zouden gaan. Daardoor kwamen ze in de vrije lucht terecht, in plaats van dat ze in het middenveld vastzaten. Het was natuurlijk een grote gok voor ons, maar de jongens zeiden 'geef ons vrije lucht', en dat hebben we ze gegeven."