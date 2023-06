Positieve Wolff heeft goede hoop: "Dit hebben we lang niet gevoeld"

Mercedes leeft met een goed gevoel toe naar de Canadese Grand Prix van later vandaag. Op het Circuit Gilles Villeneuve starten Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell de race vanaf de derde en vierde plaats. Teambaas Toto Wolff heeft een goed gevoel over de Grand Prix in Montreal.

Hamilton en Russell kwalificeerden zich als vierde en vijfde, maar profiteerden van de gridstraf van nummer twee Nico Hülkenberg. Mercedes is bezig met een solide weekend waarin ze een goed tempo laten zien. Ze hopen dan ook de degens te kunnen kruisen met de Red Bull van Max Verstappen en de Aston Martin van Fernando Alonso.

Optimisme

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een goed gevoel over de race in Montreal. Na een tegenvallende start van het seizoen is Wolff in Canada zeer positief gestemd in gesprek met de internationale media: "We kunnen nu voorzichtig optimistisch zijn. We zien namelijk een opwaartse trend ontstaan. Aan de andere kant zien we echter ook hoe kwetsbaar we zijn. In de derde vrije training konden we namelijk geen temperatuur in onze banden krijgen. We kunnen wel tevreden zijn over de kwalificatie."

Positieve dynamiek

De sfeer bij Mercedes lijkt in ieder geval ook weer de goede kant op te gaan. Na de teleurstelling en het chagrijn van eerder in het seizoen, begint de lach steeds meer terug te komen. Wolff geeft dat dan ook toe: "Ik denk dat we een positieve dynamiek zien binnen ons team. Die komt dan weer samen in de hele organisatie. Ook aan de dataopbrengst van onze wagens merken we dat. We hebben dat sinds lange tijd niet meer gevoeld."