Perez ontvangt steun van Marko: "Slechtste banden op het slechtste moment"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige kwalificatie in Canada. Max Verstappen veroverde de pole position met overmacht, maar Sergio Perez viel al af in het tweede deel van de kwalificatie. Helmut Marko nam het op voor Perez en was daarnaast ook trots op het resultaat van Verstappen.

Verstappen maakte tijdens de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve meerdere keren de juiste keuze. Hierdoor was hij rode vlaggen en regen voor en veroverde hij met overmacht de pole position. Bij Perez ging alles in Q2 mis en werd en niet goed gehandeld met de banden. De slicks werden niet op het juiste moment onder de auto geschroefd en daarna werd het niet beter.

Verstappen

Marko was vooral trots op het machtige resultaat van Verstappen. De Oostenrijker Red Bull-adviseur zag dat zijn coureur veel sneller was dan de rest en sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het was niet bepaald close. Max was 1,2 seconden sneller dan Nico Hülkenberg. Je moet op het juiste moment voor de juiste banden kiezen. Max liet zien dat hij in de regen gewoon veel beter is dan de rest. Het maakt eigenlijk niet uit hoe de omstandigheden zijn."

Perez

Het resultaat van Perez zorgde voor veel minder vreugde bij Marko. De Oostenrijker zag wel dat de zaakjes iets genuanceerder lagen dan van te voren werd gedacht. Marko is duidelijk over het resultaat van Perez: "Checo wisselde zelfs later van banden dan Max en belandde daarna op zijn slicks in de regen. Toen ging hij terug naar de inters, maar niets werkte. Hij reed op de slechtste banden op het slechtste moment."