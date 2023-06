Leclerc woedend: "We deden toch weer iets anders"

Charles Leclerc kende een zeer lastige kwalificatie in Canada. Hij was het niet eens met de bandekeuze van zijn team Ferrari in het tweede deel van de kwalificatie en viel dus af in Q2. Het zorgde voor veel woede en chagrijn bij de Monegaskische coureur die aangaf dat hij liever een andere keuze had gemaakt.

Tijdens het tweede gedeelte van de kwalificatie moesten de coureurs snel een keuze maken. De baan droogde snel op waardoor de slicks tot de mogelijkheden behoorden. Een aantal coureurs kozen hiervoor en reden daardoor ook snelle tijden. Leclerc wilde dezelfde keuze maken, maar Ferrari vond het beter om voor de inters te kiezen. Dat liep dus niet goed af.

Het was niet de juiste keuze, want Leclerc viel af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De teleurstelling was enorm bij de Monegask. In gesprek met Viaplay sprak hij zijn woede uit: "Ik vroeg overduidelijk voor iets en we gingen daar niet voor. We maakten het onszelf heel erg moeilijk. Ik ga dus met het team praten om dit soort dingen te verbeteren, want we lijken elke keer de verkeerde keuze te maken. Ik had een sterke mening, ik maakte dat duidelijk en we deden toch maar weer iets anders."