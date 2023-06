'Nieuw contract Hamilton moet eerst langs Mercedes CEO Källenius'

Het leek er eventjes op dat Lewis Hamilton nog voor de Grand Prix van Canada een nieuw contract zou gaan tekenen bij het team van Mercedes. In Canada ontkende Hamilton dit en inmiddels lijkt het erop dat het nog wel eventjes gaat duren. Volgens Ralf Schumacher moet het contract namelijk eerst nog langs de top van het merk Mercedes.

Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff riepen in de afgelopen weken dat het nieuwe contract snel rond zou komen. Wolff zei zelfs dat Hamilton een nieuw contract zou gaan tekenen voorafgaand het weekend in Canada. Niets blijkt echter minder waar te zijn en inmiddels gaan er veel geruchten rond. Hamilton zou namelijk azen op een vijfjarig contract met een vorstelijk salaris.

Oud-coureur Ralf Schumacher kent de zaak en heeft het één en ander opgevangen over wat er precies speelt bij Mercedes. De Duitser meldt in gesprek met Sport1 dat Mercedes CEO Ola Källenius zich ermee moet bemoeien: "Lewis kan niet voor eeuwig rijden. Hij wil wel verbonden blijven aan zijn racefamilie Mercedes, ook na zijn loopbaan. Maar, Wolff mag niet onderhandelen over dat soort zaken. Dat valt onder de taken van Källenius. Daarom duurt dit allemaal zo enorm lang."