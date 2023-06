Alonso schaamde zich voor VT1-debacle: "Het was gênant"

De vrijdag op het Circuit Gilles Villeneuve verliep gisteren zeer chaotisch. De tweede vrije training zat bomvol vreemde momenten, terwijl de eerste vrije training door een camerastoring slechts vijf minuten baanactie kende. Fernando Alonso vond het een slechte zaak en omschreef het als een gênante situatie.

De rode vlag werd in de eerste vrije training al na een paar minuten gezwaaid vanwege een probleem bij de Alpine van Pierre Gasly. Zijn wagen was stilgevallen en werd door de marshalls achter de vangrail geplaatst. De baan was vrij, maar de rode vlag bleef van kracht. Door problemen met de camerasystemen van de organisatie kon de sessie niet worden hervat. In de tweede training ging alles weer goed en ook voor vandaag worden geen problemen verwacht.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso was niet bepaald blij met het probleem in de eerste vrije training. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen had medelijden met de fans en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ze waren allemaal heel vroeg naar het circuit gekomen, maar wij konden toen niet rijden in VT1. Af en toe schieten we ons als sport in de voet. Dit soort dingen zijn een beetje gênant. We konden niet rijden in VT1 omdat de camera's het niet deden, we hadden als sport geen plan B!"