Villeneuve kraakt Ferrari: "Het is nooit hun eigen fout"

Het team van Ferrari is op een tegenvallende manier aan het huidige seizoen begonnen. De Italiaanse renstal blijft ver achter op Red Bull Racing en heeft het moeilijk in het duel met Mercedes en Aston Martin. Het zorgt voor veel kritiek op Ferrari, ook Jacques Villeneuve deelt harde woorden.

Ferrari staat momenteel op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en heeft een achterstand van 34 punten op nummer drie Aston Martin. Ferrari kan wel presteren in de kwalificaties, maar in de races blijven ze ver achter. Het team heeft al meerdere keren aangegeven dat ze problemen hebben met de banden en de pace in de langere runs.

Schuld

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve ergert zich dood aan de situatie bij Ferrari. De Canadees is zeer fel in gesprek met Le Journal de Montreal: "Je moet niet alleen naar het huidige seizoen kijken. Als je elke keer van richting blijft veranderen, dan heb je nooit een basis waarmee je kan werken. We zien dat iedereen het op elkaar afschuift. Het is nooit iemands schuld bij Ferrari."

Instabiliteit

Volgens Villeneuve moet men knopen doorhakken bij Ferrari. De Canadese voormalig kampioen denkt dat Ferrari op die manier nog kan presteren: "Er worden geen beslissingen genomen en die instabiliteit kost het team heel erg veel punten. In de afgelopen tien jaar hebben ze besloten terug te gaan naar hun roots en zijn ze weer een echt Italiaans team geworden, dat lijkt niet te werken in de Formule 1. In dat proces hebben ze veel mensen verloren. Het herbouwen van het team duurt lang."