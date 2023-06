Sainz ziet 'fundamentele' problemen met racepace Ferrari

Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal vecht met Aston Martin en Mercedes om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De problemen lijken vooral bij de banden te liggen, maar volgens Carlos Sainz denkt dat er nog iets aan de hand is.

Ferrari kent dit seizoen vooral problemen in de langere runs en de races. In de kwalificaties en de runs over een enkel rondje ziet de Ferrari er immers niet zo slecht uit. Sainz kwalificeerde zich in Spanje als tweede terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc in Monaco dicht bij de poletijd was en in Azerbeidzjan de pole position pakte voor zowel de Grand Prix als de Sprint.

In de races is het echter een ander verhaal en men vermoedt dat dit te maken heeft met de banden. Ferrari lijkt deze maar niet onder de knie te krijgen. Carlos Sainz legt aan Motorsport.com uit dat hij een ander probleem ziet: "Ik denk dat we blijven praten over de bandendegradatie, maar ik denk ook dat er een fundamenteel probleem is met de racepace. Ik denk eerlijk gezegd dat uit onze analyses blijkt dat we racepace te kort komen en dat we een auto moeten bouwen die beter met de banden kan omgaan, maar ook met de aero. Daardoor kunnen we meer op de limiet rijden."