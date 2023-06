Verstappen haalt motivatie uit successen: "Dat doet een winnende auto met je"

Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een forse voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez en hij verkeert ook in een goede vorm. Zijn successen zorgen ervoor dat Verstappen nog gemotiveerder is dan voorheen.

Verstappen werd dit seizoen alleen in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië verslagen door zijn teamgenoot Perez. Verstappen won de rest van de Grands Prix en zag dat de andere teams niet in de buurt kunnen komen van Red Bull. In Spanje reed hij twee weken geleden simpel weg bij de rest van het veld en won hij de race zonder de leiding uit hadden te hebben gegeven.

Sommigen vinden de dominantie van Verstappen saai, maar de Nederlander is het daar niet mee eens. Verstappen werd in Canada gevraagd of zijn succes demotiverend werkt. In gesprek met de internationale media verwijst hij dat naar het rijk der fabelen: "Het zorgt er juist voor dat ik nog gemotiveerder ben. Dat doet een winnende auto met je. Soms is een vijfde plaats het hoogst haalbare in een weekend. Dat is prima, maar het werkt minder motiverend dan wanneer je naar een race komt in de wetenschap dat je die wedstrijd kan gaan winnen."